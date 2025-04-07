Сын Януковича перестал быть учредителем питерской «Арсенал Инвест»

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании «Арсенал Инвест». Оставшийся у него бизнес находится в Донецке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

«Арсенал Инвест» была учреждена в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. В 2024 году налоговая указала, что выступивший учредителем Александр Янукович является гражданином России, хотя до этого он значился гражданином Украины.

Также ему принадлежат ООО «МАКО Холдинг» и его «дочка» ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен». Они занимаются арендным бизнесом, строительством жилых и нежилых зданий, розничной торговлей. Оба зарегистрированы в Донецке — в июне 2006 года и в декабре 2005-го соответственно.

Виктор Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. В конце 2013 года его отказ подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом привел к Евромайдану. Господин Янукович уехал из страны. СМИ писали, что он живет на государственной даче в подмосковной Баковке. В 2019 году суд в Киеве осудил его на 13 лет за госизмену. В октябре 2024-го «РИА Новости» писали, что сын политика Александр получил российское гражданство.