Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче Домодедово государству

Арбитражный суд Подмосковья назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг». Этой компании с 2024 года принадлежат активы аэропорта Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дата слушаний приводится в картотеке арбитражных дел. Решение вынесено по итогам предварительного заседания, которое прошло 4 апреля в закрытом режиме.

В январе, как выяснил «Ъ», по ходатайству Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры на все доли ООО «ДМЕ Холдинг». По версии надзора, бенефициары ООО Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу. На этом основании Генпрокуратура требует передать акции «ДМЕ Холдинга» государству. Домодедово пока работу не останавливает.

Подробности — в материале «Ъ» «Прокуроры высадились в Домодедово».