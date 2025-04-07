Суд в Башкирии рассмотрит дело о присвоении опекуном средств подопечного

Бижбулякский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело жительницы Ермекеевского района, обвиняемой в присвоении и растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Дело возбудил Белебеевский межрайонный следственный отдел по материалам проверки надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2019 года фигурантка уголовного дела взяла под опеку восьмилетнего ребенка, который ежемесячно получал социальное пособие. С февраля по ноябрь 2024 года она сняла с банковского счета подопечного 150 тыс. руб. и купила своей дочери в качестве подарка на свадьбу дорогостоящий мобильный телефон.

Обвиянемая признала вину и возместила ущерб.

Майя Иванова