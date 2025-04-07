Руководитель новосибирского отделения СФР планирует вернуться в заксобрание

Управляющий отделением Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области Александр Терепа планирует вернуться в законодательное собрание региона. Он зарегистрировался для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов от партии на предстоящие выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗС НСО Фото: Пресс-служба ЗС НСО

Александр Терепа был избран депутатом областного парламента в 2020 году по списку кандидатов ЕР. Но в январе 2023-го он сложил полномочия в связи с его назначением управляющим отделением СФР. Господин Терепа является также членом политсовета регионального отделения партии.

Заявки для участия в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты заксобрания области и горсовета Новосибирска будут приниматься по 24 апреля. Выборы состоятся в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский