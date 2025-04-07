В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил железнодорожное полотно

Беспилотник упал на железнодорожные пути на Кубани, повредив железнодорожное полотно и контактную сеть, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Пострадавших нет, возгорания не произошло.

«По информации ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотников украинского режима упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцура-Кромаренко. На месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В ликвидации последствий задействованы 27 человек и 7 единиц техники»,— говорится в сообщении оперштаба.

В ведомстве уточнили, что движение поездов до окончания восстановительных работ будет происходить в объезд поврежденного участка. Задержек в движении в результате происшествия нет.

25 марта Минобороны РФ сообщало об ударах по энергообъектам в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму. Атака произошла во время проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде.