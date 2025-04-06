В Карпинске молодых людей избили и пытались вырвать зуб плоскогубцами

В Карпинске (Свердловская область) молодых людей избили знакомые во время совместного употребления алкоголя и имитировали вырывание зуба плоскогубцами. Об этом «Ъ-Урал» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Потерпевшие обратились после избиения в больницу, однако в медицинской справке об их состоянии здоровья ничего не сказано про удаленный зуб»,— сказал полковник Горелых.

Личности пострадавших и потерпевших установили, среди них несовершеннолетние. 19-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за участие в краже автомобиля. Потерпевшие отказались писать заявление, сейчас они и нападавшие скрываются от полиции. Правоохранительные органы ждут документы из медорганизаций, чтобы установить степень тяжести травм, планируется планируют направить официальное представление в школы, где обучаются подростки.

По данным «Вечернего Карпинска», видео с издевательствами и предполагаемым вырыванием зуба было снято несколько дней назад в Волчанске. При этом 19-летний Евгений — единственный совершеннолетний среди подозреваемых, остальным около 15 лет. Собеседник издания сообщил, что участники видео ворвались в чужую квартиру и начали издеваться над жильцами, за кадром потерпевшего избили палкой. Портал сообщает, что местная прокуратура начала проверку инцидента.

Анна Капустина