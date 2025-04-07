Рябков: возвращение дипсобственности РФ — одна из ключевых задач диалога с США

Возвращение дипломатической собственности РФ в США входит в число ключевых вопросов в ходе переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, нужно постараться завершить этот процесс при нынешней администрации Белого дома.

«Да, безусловно. Это один из главных вопросов»,— сказал господин Рябков, отвечая на соответствующий вопрос «Известий». Замминистра отметил, что российская сторона будет добиваться разрешения этой ситуации.

Еще в декабре прошлого года Сергей Рябков подчеркивал, что Россия будет «капать на мозги» новой администрации США по вопросу возврата российской дипсобственности.

В 2017 году в рамках антироссийских санкций в США были арестованы шесть объектов дипсобственности: генконсульство в Сиэтле, служебная часть генконсульства в Сан-Франциско, поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд, отделение торгового представительства в Нью-Йорке, загородный комплекс в штате Мэриленд и торговое представительство в Вашингтоне.