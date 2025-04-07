Хоккеист Овечкин рассказал о рекордной 895-й шайбе в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал установку рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) важной для всего спорта. Отдельно хоккеист отметил, что значил этот эпизод для его семьи.

«Это важный момент для хоккея. Прекрасный момент для моей семьи, меня самого, этой организации, моих товарищей по команде»,— рассказал Овечкин в интервью канадскому Sportsnet.

Хоккеист добавил, что оптимистично смотрит на свой рекорд, ведь его «наконец-то никто не будет спрашивать», когда он обойдет канадца Уэйна Гретцки. «Вы знаете, что осталось пять или шесть игр, и начнется самое интересное. Теперь нужно готовиться к ним»,— уточнил Александр Овечкин, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

В воскресенье, 6 апреля, Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу и стал единоличным владельцем рекорда по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. Матч прервали на церемонию в честь рекорда российского форварда.

Подробности — в материале «Ъ» «Король гола».