Армия Израиля ударила по ракетной установке в секторе Газа

ЦАХАЛ нанес удар по ракетной установке в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. Уточняется, что в воскресенье, 6 апреля, с нее были выпущены снаряды в сторону Израиля.

«ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу для израильского гражданского населения»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

В среду, 2 апреля, ВВС Израиля атаковали территорию вблизи медицинского центра в лагере беженцев Джабалия на севере Газы. Как утверждал ЦАХАЛ, целью удара был центр командования палестинского движения «Хамас». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что той ночью армия страны «перешла на новый уровень».

18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца с подписания соглашения с «Хамасом». Причиной стал отказ движения возвращать израильских пленных.

Подробности — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».