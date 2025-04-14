Риски и возможности бизнеса, связанные с пресноводными и морскими средами

|Изменение качества и свойств водывследствие изменения климата
|Конкурентные преимущества ведениядеятельности в водообеспеченныхрегионах
|Снижение конкурентоспособностив связи с дефицитом водных ресурсовдля производства
|Доступ к «зеленому», «синему»и смешанному финансированию
|Увеличение платы за водопользование,ужесточение нормативов качества воды
|Приоритетный доступ к водным объектамв связи с внедрением водосберегающих НДТ и других перспективных технологий
|Ограничение доступа к использованиюводных объектов
|Сокращение затрат на водопользованиев связи с внедрением замкнутых водныхциклов на производстве
|Ответственность за загрязнениепресноводных и морских акваторийвследствие хозяйственной деятельности
|Разработка корпоративных планов адаптациик изменению климата, взаимодействиес другими водопользователями, властями и международными организациями