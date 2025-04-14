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Риски и возможности бизнеса, связанные с пресноводными и морскими средами

Риски Возможности
Изменение качества и свойств водывследствие изменения климата Конкурентные преимущества ведениядеятельности в водообеспеченныхрегионах
Снижение конкурентоспособностив связи с дефицитом водных ресурсовдля производства Доступ к «зеленому», «синему»и смешанному финансированию
Увеличение платы за водопользование,ужесточение нормативов качества воды Приоритетный доступ к водным объектамв связи с внедрением водосберегающих НДТ и других перспективных технологий
Ограничение доступа к использованиюводных объектов Сокращение затрат на водопользованиев связи с внедрением замкнутых водныхциклов на производстве
Ответственность за загрязнениепресноводных и морских акваторийвследствие хозяйственной деятельности Разработка корпоративных планов адаптациик изменению климата, взаимодействиес другими водопользователями, властями и международными организациями

Источник: Kept.

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