Скончался заслуженный работник культуры России и Удмуртии Пантелей Кузнецов

На 87-м году жизни скончался заслуженный работник культуры России и Удмуртии, основатель народного ансамбля «Купанча» и автор более 1,1 тыс. песен Пантелей Кузнецов, сообщил 5 апреля во «Вконтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Соловьев, vk Фото: Владимир Соловьев, vk

«Пантелей Николаевич на протяжении многих лет достойно служил развитию культуры Удмуртии. Он — автор более 1,1 тыс. песен, которые исполняют не только самодеятельные, но и профессиональные коллективы»,— написал господин Соловьев. Среди названных министром коллективов — Академический ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас», эстрадный коллектив удмуртской филармонии «Шулдыр ыт» и Академическая хоровая капелла.

«Основал коллектив народного ансамбля "Купанча". Более 40 лет Пантелей Николаевич руководил Увинской детской музыкальной школой»,— добавил глава регионального минкультуры.

По данным вики-энциклопедии удмуртской культуры «Воршуд», Пантелей Кузнецов родился 24 ноября 1937-го в деревне Дятлево в Алнашском районе. В 1955-м был направлен в сельхозинститут, но принял решение попробовать себя в хоре Удмуртского радио, после чего поступил в музыкальное училище Ижевска. Обучение было прервано службой в пограничных войсках. После службы вернулся в хор. С 1962-го в течение 42 лет являлся директором музыкальной школы в Уве. Пантелею Кузнецову присвоили звание заслуженного работника культуры Удмуртии в 1992-м, РФ — в 1998-м. Самодеятельный композитор в 2008-м стал лауреатом премии имени Трокая Борисова, в 2013-м — лауреатом национальной премии имени Кузебая Герда.

К популярным песням Пантелея Кузнецова относят «Чипчирган», «Туриос», «уж италмас шуисько ке…» (в переводе на русский язык — «Желтая купальница когда говорю»). В 1995-м издан сборник детских песен «Чибори», в 2006-м — ««Тон сярысь кырасько» («Пою о тебе»).

Две недели назад, 23 марта, «Ъ-Удмуртия» писал о смерти заслуженного деятеля искусств Удмуртии, заведующей музыкальной части Государственного театра кукол в Ижевске, педагога и композитора Евгения Копысовой. Ей было 77 лет.