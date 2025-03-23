Скончалась заслуженный деятель искусств Удмуртии Евгения Копысова

На 78-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств Удмуртии, заведующая музыкальной части Государственного театра кукол в Ижевске, педагог и композитор Евгения Копысова, сообщил во «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Воршуд» Фото: «Воршуд»

«Ее песни исполняют хоры и солисты, они звучат со сцен разных театров и будут всегда звучать в наших сердцах. Одно ее произведение, созданное совместно с Флором Васильевым (удмуртский поэт, член союза писателей СССР.— "Ъ-Удмуртия") "Хватает Волге широты и сини" возносит ее в ранг лучших композиторов России»,— написал господин Соловьев.

По данным вики-энциклопедии удмуртской культуры «Воршуд», Евгения Копысова родилась 19 мая 1947-го в городе Борисоглебске Воронежской области. В 1968-м окончила Волгоградское музыкальное училище, в 1973-м — Саратовскую государственную консерваторию. С того же года являлась лектором-музыковедом и концертмейстером Удмуртской государственной филармонии. С 2004-го — заведующая музыкальной частью Государственного театра кукол.

Звание заслуженного деятеля искусств Удмуртии Евгении Копысовой присвоили в 1986-м. «Воршуд» относит к ее наиболее значительным достижениям в жанре песни произведения «Удмуртии моей», «Березы», «Молитва», «Мусо шаер». Кроме того, Евгения Копысова является автором гимна Российских сельских спортивных игр в Ижевске в 2006-м.