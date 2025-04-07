Андрей Шуткин об 11-м дне поисков утонувшего на Сиве подростка: без результата

Более 120 человек Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 8 единиц техники и 13 плавсредств были задействованы в поисках утонувшего на реке Сива подростка 6 апреля, сообщил в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

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«В том числе, проведено обследование эхолотом со стороны Камы. Всего пройдено 8,5 км. Безрезультатно»,— написал господин Шуткин. По состоянию на 19:00 того дня, уровень воды и скорость течения реки остаются прежними.

Главный водолазный специалист Поисково-спасательной службы Удмуртии (ПСС УР) Алексей Сабреков добавил, что был осмотрен участок реки от первой до второй ЛЭП, которая находится в 5 км от моста через Сиву в районе Чайковского тракта. «Повторно была осмотрена сеть. Пострадавший не обнаружен»,— добавил водолаз.

Сегодня начался 12-й день поисков тела 10-летнего подростка, утонувшего на реке Сива в Воткинском районе. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что группировка водолазов от МЧС РФ и ПСС УР была увеличена до 12 сотрудников. мероприятиях задействованы до 300 волонтеров и спасателей в будни, до 700 — в выходные.

Родственница погибшего Виктория Башкирова отмечала нехватку плавсредств, скорой помощи и говорила о «равнодушии» региональных властей. Глава Удмуртии Александр Бречалов напротив заявлял, что знаком с делом утонувшего подростка с первых дней инцидента, и оно находится на его личном контроле.

О том, что известно о поисках утонувшего несовершеннолетнего, читайте в материале «Нет тела, есть дело».