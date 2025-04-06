Reuters: на митинг в Париже в поддержку Марин Ле Пен вышли 15 тыс. человек

В Париже проходит акция протеста в поддержку лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Полиция еще не давала точных оценок тому, сколько людей приняли участие митинге, однако организаторы протеста заявили, что на улицах собралось около 15 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters.

Сторонники Ле Пен размахивают французскими флагами и скандируют: «Мы победим». Как передает корреспондент «РИА Новости», протестующие собрались на площади Себастьяна де Вобана.

На митинге выступила и сама госпожа Ле Пен. С трибуны она заявляла, что стала объектом «политической охоты». «Это решение растоптало мой народ, мою страну и мою честь!» — сказала она (цитата по BFM TV). Кроме того, сегодня политик заявила, что будет оспаривать вынесенный ей обвинительный приговор «демократическими» и «мирными» средствами.

31 марта Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. За это ее приговорили к четырем годам лишения свободы, к двум из которых — условно. Также ее лишили возможности участвовать в президентских выборах во Франции 2027 года.

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