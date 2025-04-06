На трех участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута
Команды по ликвидации ЧС приступили к очистке трех участков побережья в Анапе после обнаружения незначительных выбросов мазута. Загрязнения выявили днем 6 апреля, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Штормовая погода усиливает выброс мусора на берег. Оперативные группы муниципалитетов занимаются уборкой повторно загрязненных участков в первоочередном порядке. На побережье участники ликвидации ЧС проводят тщательную очистку территории, включая просеивание песка.
Ранее сообщалось, что на пляжах в Анапе перед курортным сезоном начали убирать защитные валы. Работы проводятся на участках, где следы мазута не фиксировались более двух недель.