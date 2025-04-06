SpaceX доставила на орбиту 28 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела 28 мини-спутников системы связи Starlink на орбиту Земли. Об этом сообщила компания SpaceX в соцсети X. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 с бортовым номером B1078 в составе флота SpaceX совершила 19-й полет, сообщил Spaceflight Now.

Ракета взлетела с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Полет начался 5 апреля в 23:07 по времени Восточного побережья США (6:07 мск). Спутники отделились от второй ступени носителя и вышли на орбиту примерно через час после взлета. Ракета-носитель совершила посадку на автономный беспилотный корабль-космопорт Just Read the Instructions в Атлантике.

С мая 2019 года в SpaceX запустила уже более 8,2 тыс. спутников Starlink. На орбите в рабочем состоянии сейчас находится около 7,2 тыс. таких аппаратов — часть запущенных спутников вышли из строя или сошли с орбиты.