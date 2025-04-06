В Тюменской области средняя предлагаемая зарплата составила 49,2 тыс. руб.

Средняя предлагаемая зарплата в Тюменской области достигла 49,2 тыс. руб., пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения. За год она выросла на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самые большие зарплаты предлагают администраторам баз данных (280 тыс. руб.), инженерам релейной защиты и автоматики (276,1 тыс. руб.), производителям работ (240 тыс. руб.), хирургам (200 тыс. руб.), вышкомонтажникам-сварщикам (190 тыс. руб.).

Ранее Тюменская область попала в рейтинг регионов с высокой закредитованностью населения. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года составило 82%.

Анна Капустина