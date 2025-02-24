Тюменская область попала в число регионов с высокой закредитованностью населения

В список регионов с наиболее высокой закредитованностью населения попала Тюменская область, следует из рейтинга «РИА Новости». Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года составило 82%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составил 693,8 тыс. руб., при этом задолженность на одного человека за год менялась на 44,5 тыс. руб. Регион занял в общем рейтинге по уровню закредитованности 81 место из 85 — более высоким он оказался в Тыве, Калмыкии, Адыгее и Удмуртии.

При этом вторым в России по абсолютному размеру среднего долга перед банками стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с объемом задолженности в 843 тыс. руб. (17 место в общем рейтинге), четвертым — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) с долгом свыше 708 тыс. руб. (37 место). Свердловская область оказалась на 60 месте с общей задолженностью в размере 514,8 тыс. руб.

Напомним, в декабре средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 151,5 тыс. руб., что на 14% меньше показателя за июнь (176,2 тыс. руб.), регион находился на седьмом месте по этому показателю. Тюменская область находилась на 10 месте, средний размер кредита в регионе в декабре 2024 года составил 142,5 тыс. руб., что на 26,7% меньше средней суммы июня (194,4 тыс. руб.).

Ирина Пичурина