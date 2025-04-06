Власти Краснодара предупредили об усилении ветра 6 апреля

Администрация Краснодара предупредила жителей об усилении ветра и призвала соблюдать меры безопасности. О предостережении сообщили в пресс-службе мэрии.

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Горожанам советуют не находиться вблизи деревьев и линий электропередач. При обнаружении последствий непогоды, среди которых: поваленные деревья или обрывы проводов, жителям рекомендуют информировать администрацию своего округа.

Для обращений предоставлены следующие телефоны: Центральный округ – 8 (861) 214-33-40, Карасунский округ – 8 (861) 214-33-38, Прикубанский округ – 8 (861) 214-33-39, Западный округ – 8 (861) 214-33-41 и 8 (861) 255-02-00.

Сообщить о проблеме также можно через официальный сайт администрации Краснодара с помощью специального виджета. Дополнительно доступна связь с МКУ «Центр озеленения и экологии» по номеру 8 (861) 267-31-89 и с ЕДДС по телефонам 8 (861) 214-33-36, 050 или 112.

Власти призывают краснодарцев быть особенно внимательными при передвижении по городу и при необходимости оперативно обращаться в соответствующие службы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 6 апреля прогнозируют грозы, туман и порывистый ветер.

Анна Гречко