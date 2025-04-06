На Кубани 6 апреля прогнозируют грозы, туман и порывистый ветер

На Кубани местами 6 апреля прогнозируют кратковременные дожди и грозы, в горных районах возможен мокрый снег. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, ветер южный, юго-западный — ночью 4–9 м/с, местами до 14 м/с, днем до 20 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Температура воздуха в горах днем составит от +12 до +17°. На Азовском побережье местами ожидается потепление до +15°.

На Черноморском побережье местами ожидаются кратковременные осадки. Днем ветер усилится до 20 м/с, температура — от 10 до +15°.

В Краснодаре днем 6 апреля — преимущественно без осадков. Температура ожидается в пределах +15…17°. Ветер южный, днем возможны порывы до 17 м/с.

Нурий Бзасежев