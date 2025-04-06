«Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» и вышел в четвертьфинал play-off КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Команды играли в серии до четырех побед, итоговый счет — 4:2 в пользу «Трактора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Трактор» Фото: ХК «Трактор»

Игра прошла во Владивостоке. Шайбы забросили Сергей Телегин (30-я минута) и Владимир Ткачев (60-я). «Трактор» стал первым в Восточной конференции, «Адмирал» расположился на восьмой строчке. В 1/4 челябинцы сыграют с командой из Западной конференции. Соперники по следующему раунду будут определены позже.

До этого в 1/4 вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак», минское «Динамо» и омский «Авангард», который накануне, 5 марта, обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург».