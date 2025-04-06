«Белогорье» снова проиграло «Зениту» в полуфинале Суперлиги по волейболу

Второй матч полуфинальной серии между «Белогорьем» и петербургским «Зенитом» завершился победой бессменного лидера чемпионата. Он прошел на временной домашней арене белгородцев в Туле и завершился со счетом 2:3 (28:30, 25:21, 25:23, 22:25, 8:15).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча между «Белогорьем» и петербургским «Зенитом»

Фото: ВК «Белогорье» Фото с последнего матча между «Белогорьем» и петербургским «Зенитом»

Фото: ВК «Белогорье»

В команде хозяев самыми результативными игроками стали Мохамед Аль Хачдади, набравший 24 очка, капитан Павел Тетюхин (13) и Александр Мельников (12). Среди гостей отличились Владислав Бабкевич (30 очков), Марлон Янт (24 очка) и Егор Клюка (15 очков).

«Серьезная команда у нас на пути, и сейчас имеем то, что имеем. Сейчас мы начинаем все с нуля, едем туда, не обращая внимания на эти две игры. В концовке всего понемногу не хватало. Ребята подустали — вторая игра, вторая пятая партия, это довольно сложно играть, тем более с таким соперником, с высоким блоком и силовой подачей. Но ничего, это сделает нас сильнее, и мы привезем пятый матч в Тулу»,— уверен старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов.

«Два таких матча означают, что это две совершенно одинаковые команды. Поэтому, думаю, спортивное везение, может быть, перестановки. Но это ничего не значит — танец хорош концовкой»,— считает главный тренер «Зенита» Владимир Алекно.

Текущий счет серии — 2:0. Следующий матч в рамках нее команды проведут в Санкт-Петербурге 8 апреля.

Об успехах «Белогорья» в предыдущем сезоне Суперлиги — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова