Конгрессмен Грин заявил о намерении подать иск об импичменте Трампу

Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что в течение 30 дней подаст иск об импичменте президенту США Дональду Трампу. Он сказал об этом на митинге в Вашингтоне, на котором собрались люди, недовольные политикой действующего президента, пишет The Hill.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeremy Lock / Reuters Фото: Jeremy Lock / Reuters

«Нам нужен Сенат, который на этот раз признает его виновным. Я понимаю, он — Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Но, друзья мои,... у каждого Голиафа есть свой Давид»,— сказал господин Грин на акции протеста. Он добавил, что господин Трамп не достоин должности, которую занимает.

Господин Грин уже обещал инициировать импичмент Дональда Трампа, пишет издание. В первый раз это произошло 5 февраля. Он заявил об этом с трибуны Палаты представителей после того, как президент предложил США взять под контроль сектор Газа.

Дональду Трампу объявляли импичмент дважды, однако Конгресс дважды не признавал его виновным. В последний раз члены Палаты представителей обвиняли его в том, что он занимался подстрекательством к мятежу. По версии противников Дональда Трампа, его заявления привели к предпринятому его сторонниками штурму Капитолия.