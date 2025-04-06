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Трем регионам Черноземья направят допсредства на модернизацию приемных отделений

Правительство России решило направить 21 региону 11,4 млрд руб. на модернизацию приемных отделений медучреждений. В частности о необходимости поддержки заявили Белгородская, Курская и Тамбовская области. Об этом сообщили в кабмине.

Средства планируется перечислить в 2025 году. С их помощью в приемных отделениях больниц должны появиться модульные конструкции для оказания экстренной медпомощи, а также — различная медтехника.

В середине марта воронежский минстрой объявил поиск подрядчика для капремонта приемного отделения БСМП №1 в облцентре за 739,4 млн руб. Источником финансирования выступает региональный бюджет.

Алина Морозова