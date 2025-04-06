В Минусинске эвакуируют жителей из обесточенных домов

Власти Минусинска в Красноярском крае объявили эвакуацию жителей из домов, которые после шторма остаются без электроэнергии. Пункт временного пребывания, обеспеченный горячим питанием, обустроен в гимназии №1.

Ранее сообщалось, что порывы на сетях устраняют девять аварийно-восстановительных бригад В их состав входят 40 человек и 13 единиц техники. Как писал «Ъ-Сибирь», сильный ветер 5 апреля вызвал пожары в лесах на окраине Минусинска.

По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, пожар в селе Калиновка Партизанского района удалось потушить 6 апреля. Там горели три жилых дома и три надворные постройки.

Валерий Лавский