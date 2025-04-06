Над тремя регионами сбили 11 БПЛА

Минобороны России заявило, что в ночь на сегодня, 6 апреля, атака БПЛА была отражена в Ростовской, Курской и Белгородской областях. Всего уничтожено 11 беспилотников.

Как уточнило ведомство, в Ростовской области силы ПВО сбили восемь беспилотников. Два БПЛА уничтожены над территорией Курской области, еще один — над Белгородской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах. Пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА на административное здание в Ростове-на-Дону.