Выигравший регулярный чемпионат ВХЛ новокузнецкий «Металлург» выбыл из плей-офф

Новокузнецкий «Металлург» выбыл из плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Кузбасская команда в серии до четырех побед уступила со счетом 3:4 магнитогорской «Магнитке». Решающий седьмой матч состоялся в «южной столице» Кемеровской области 5 апреля.

Гости оказались сильнее, победив со счетом 4:2. При этом, хозяева значительно чаще бросали по воротам соперников (42 броска против 28). Напомним, что по итогам регулярного первенства «Металлург» занял первое место, а «Магнитка» — 16-е. В самой серии уральцы вели 3:0, но «Металлург» смог сравнять счет.

Как писал «Ъ-Сибирь», в плей-офф остается другая команда из Сибирского федерального округа — «Норильск». Ее соперник в четвертьфинале пока не определен.

Валерий Лавский