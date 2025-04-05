Хоккеисты «Норильска» выиграли первую серию плей-офф в истории команды

«Норильск» вышел в четвертьфинал плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Впервые в своей истории команда из «северной столицы» Красноярского края выиграла серию плей-офф.

В матче 4 апреля на своем льду «Норильск» был сильнее клуба «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Этот матч закончился со счетом 5:2, а вся серия до четырех побед — 4:2.

Соперник «Норильска» в следующей стадии пока не определен. В четвертьфинал к настоящему времени вышли также «Челмет» (Челябинск), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) и «Югра» (Ханты-Мансийск).

Валерий Лавский