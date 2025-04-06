Трамп предупредил о трудных временах на фоне торговой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что после введения пошлин на иностранные товары «будет нелегко». Он добавил, что Китай несмотря на это пострадал гораздо сильнее.

«Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже близко. Они и многие другие страны обращались с нами невыносимо плохо. Мы были тупым и беспомощным "постом для битья"… Держитесь, это будет нелегко, но конечный результат будет историческим»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Решение ввести пошлины на товары из 185 стран президент США назвал экономической революцией. По его словам, Соединенные Штаты уже получили более $5 трлн инвестиций.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти каждой страны мира в размере от 10% до 50%. Некоторые государства, в том числе Китай, уже заявили об ответных мерах. 4 апреля президент США заявил, что Пекин «запаниковал» из-за действий Вашингтона.

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