FT: американские компании опасаются критиковать пошлины Трампа

Американские компании обеспокоены влиянием пошлин на экономику США, но опасаются высказываться об этом открыто, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Некоторые собеседники сказали, что боятся ответных мер со стороны Белого дома.

«Вы не хотите быть лающей собакой для всех остальных, потому что в противном случае вас застрелят»,— сказал один из членов совета директоров американской компании.

Еще один собеседник FT считает, что до команды президента США Дональд Трампа необходимо донести масштаб последствий тарифной политики. По его словам, они могут нанести ущерб самому господину Трампу из-за вероятного роста цен и потери рабочих мест среди его избирателей. Другой источник также добавил, что действие пошлин может затронуть и самих американцев.

Представители нескольких компаний сообщили, что обсуждают перенос производства в США и реорганизацию бизнеса. При этом некоторые из них сомневаются по поводу того, как долго Дональд Трамп будет придерживаться своего нынешнего курса. Они также надеются, что им удастся убедить Белый дом смягчить часть мер.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10% до 50% на товары из 185 стран. Американский фондовый рынок после этого обвалился до минимума с 2020 года. Котировки обвалились в том числе на азиатских рынках.

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