Началось возведение четвертого дома жилого комплекса «Калинка Парк» в Ижевске

Группа компаний (ГК) Kalinka Group начала возведение четвертого многоквартирного дома жилого комплекса (ЖК) «Калинка Парк» в микрорайоне «Дружба-3» на ул. Васнецова в Ижевске, следует из проектной декларации, опубликованной 4 апреля в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). 18-этажный объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2028-го.

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По ЕИСЖС, жилая площадь новостройки составит 15,3 тыс. кв. м, количество квартир — 363. Недвижимость относят к классу комфорт, стены выполнят из монолит-кирпича. Класс энергоэффективности объекта — B.

Ранее застройщик сдал первый и второй многоквартирные дома указанного ЖК. Третий объект находится в стадии строительства: ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2025-го.

На официальном сайте местного девелопера указано, что ООО «Калинка Групп» было зарегистрировано в 2016-м году. По ЕИСЖС, всего застройщик сдал шесть домов жилой площадью 55 тыс. кв. м. Сейчас возводится четыре объекта.

30 марта «Ъ-Удмуртия» писал, что ГК «КОМОССТРОЙ» начала возведение еще шести многоквартирных домов ЖК «Город оружейников» на ул. Берша в окрестностях Ижевска и высотки возле РДКБ в рамках ЖК «Скандинавия» на ул. Ленина. Кроме того, в начале марта стало известно о возведении нового ЖК в рамках группы объектов ZNAK кировским девелопером «Железно».