Минтранс Удмуртии возглавил топ объемов «иных нарушений» от Госконтроля в 2024-м

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии выявили больше всего «иных нарушений» при проверках региональным Государственным контрольным комитетом (ГКК) в 2024-м — на 403,2 млн руб. в 2024-м, пишет местное издание Udm-info. Далее идут республиканские министерство образования и министерство строительства, ЖКХ и энергетики с показателями 126,9 и 85 млн руб. При этом в удмуртском строительно-энергетическом ведомстве выявили нецелевых расходов на 1,2 млн руб. за указанный период.

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Напомним, в середине марта в республиканском миндортрансе начались кадровые перестановки на фоне массового недовольства жителей состоянием дорог. Пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии покинул Алексей Горбачев, находившийся в должности около 8 лет. Место главы дорожного ведомства в качестве исполняющего обязанности занял экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти, коммерсант и изобретатель автоматизированной системы дорожного управления Геннадий Таранов.

Подробнее о назначении Геннадия Таранова читайте в материале «Дороги осилит патентующий».