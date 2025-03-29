И.о. главы минтранса Удмуртии рассказал об оценке улично-дорожных сетей

Основной задачей дорожной команды Удмуртии сейчас является выход на «предупреждение» проблемных зон, а не их «лечение», заявил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов во время прямого эфира на радиостанции «Моя Удмуртия» 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Предупредить (аварийные участки.— "Ъ-Удмуртия") гораздо проще, чем потом иметь проблемы в период, когда ремонт невозможно провести из-за погодных условий или по техническим причинам. Временный ремонт обходится достаточно дорого. Мы замыкаем круг. Это набор проблем, который лучше предусмотреть, чем потом с этим сталкиваться»,— сказал господин Таранов.

Одной из мер предупреждения глава миндортранса назвал переход к оценке улично-дорожных сетей — как ижевской, так и региональной. «Это осенний осмотр дорог — предупредительный ремонт, чтобы в весенний и зимний периоды при оттепели мы не получили то, что видим на дорогах»,— добавил и.о. министра.

Как писал «Ъ-Удмуртия», во время того же эфира председатель правительства республики Роман Ефимов отнес к «перезагрузке» дорожной отрасли региона изменения стратегических подходов к ремонту и прохождение через «контрольные точки», использование современных технологий и особый контроль за работой подрядчиков.

Напомним, в середине марта в республиканском миндортрансе начались кадровые перестановки на фоне массового недовольства жителей состоянием дорог. Пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии покинул Алексей Горбачев, находившийся в должности около 8 лет. Место главы дорожного ведомства в качестве исполняющего обязанности занял экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти, коммерсант и изобретатель автоматизированной системы дорожного управления Геннадий Таранов.

Эксперты связали новое назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако выразили сомнение, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале «Дороги осилит патентующий».