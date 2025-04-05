AFP: власти ДРК провели переговоры с повстанцами М23 в Катаре

В Катаре прошли переговоры между властями Демократической Республики Конго и повстанцами из «Движения 23 марта» (М23). Об этом сообщает французское издание AFP со ссылкой на источники.

Стороны намерены продолжать контакты через катарских посредников. Власти ДРК также провели переговоры с Руандой, которую конголезские власти обвиняют в поддержке боевиков.

«Движение 23 марта», состоит в основном из представителей племени тутси, которые вышли из армии ДРК более десяти лет назад. За три последние года повстанцы захватили часть провинции Северное Киву. В начале 2025 года М23 начало наступление на города Гома и Букаву, сейчас пункты находятся под контролем движения. По версии ООН, боевиков поддерживают военные из Руанды.

В конце марта армия ДРК начала наступление на повстанцев в провинции Северное Киву. В боях участвуют отряды народного ополчения «Вазалендо».

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Конго час от часу не легче».