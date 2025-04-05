ХК «Автомобилист» проиграл в матче с «Ак Барсом» со счетом 5:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл в матче плей-офф с «Ак Барсом» (Казань). Противник забил пять голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Гол в пользу «Автомобилиста» на 58 минуте реализовал Данил Романцев. Со стороны «Ак Барса» забили Эрик О'Делл, Никита Дыняк, Митчелл Миллер, Александр Барабанов. Ворота «Автомобилиста» защищали Владимир Галкин и Евгений Аликин.

Ранее «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в пятом матче серии Кубка Гагарина со счетом 2:0 (1-0, 1-0, 0-0). Следующий матч состоится 7 апреля в Екатеринбурге.

Анна Капустина