«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в пятом матче серии Кубка Гагарина

На «УГМК-Арене» в Екатеринбурге состоялся пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ, в котором местный «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:0 (1-0, 1-0, 0-0), сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Ак Барс" (Казань)

Фото: Александр Стародумов Хоккейный матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Ак Барс" (Казань)

Фото: Александр Стародумов

В первом периоде счет открыл Ник Эберт из «Автомобилиста», а во втором Стефан Да Коста удвоил преимущество хозяев.

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Автомобилиста». Победитель должен выиграть четыре матча.

Следующая игра в серии состоится 5 апреля в Казани. При необходимости команды сыграют 7 апреля.

Напомним, 1 апреля, казанский «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в четвертом матче серии со счетом 7:2. Игра проходила в Казани.

Полина Щуцкая