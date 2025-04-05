В субботу 6 апреля на территории Республики Татарстан ожидается до +18 градусов, переменная облачность и осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 6 апреля в Татарстане прогнозируется до +18 градусов и мокрый снег

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ 6 апреля в Татарстане прогнозируется до +18 градусов и мокрый снег

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение суток в республике пройдут небольшие и умеренные дожди. В северных районах Татарстана ночью и утром возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от 1 до +4 градусов, днем ожидается от +5 до +10 градусов. На юге и востоке республики воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В Казани ночью прогнозируется небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура будет колебаться от +2 до +4 градусов. Днем также ожидается небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит от +6 до +8 градусов.

Влас Северин