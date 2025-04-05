В марте средняя стоимость нового автомобиля в Республике Татарстан составила 3,07 млн руб., что на 1,9% меньше, чем месяцем ранее. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на новые автомобили в Татарстане снизились на 1,9% за месяц

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Цены на новые автомобили в Татарстане снизились на 1,9% за месяц

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Год назад средняя цена нового автомобиля в Татарстане была практически такой же.

Аналитики отметили, что с начала года наблюдается устойчивый объем предложения в сегменте новых автомобилей, а предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной.

Среди моделей, демонстрирующих наибольшее снижение цен с начала года, лидирует BAIC X35 с падением стоимости на 16% (до 1,75 млн руб.). Также значительное снижение показали Jaecoo J8 (-5,4%, до 4,7 млн руб.), JAC JS6 (-3,5%, до 2,6 млн руб.) и Tank 500 (-3%, до 6,84 млн руб.).

В то же время в марте отмечен рост цен на некоторые модели: Omoda C5 подорожала на 9,3% (до 3,03 млн руб.), GAC GS3 — на 8% (до 2,7 млн руб.), а Geely Atlas прибавил в цене 4,4% (до 3,83 млн руб.).

Влас Северин