Глава Минфина США: Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями в Белом доме 28 февраля разрушил самую легкую сделку в мире. Об этом глава Минфина сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя сорвавшееся заключение сделки по украинским редкоземельным металлам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире»,— сказал господин Бессент (интервью размещено на странице Такера Карлсона в социальной сети Х). Министр добавил, что Владимир Зеленский до этого сам пообещал заключить соглашение, а в Белом доме было подготовлено все для подписи документа. Министр финансов также назвал Владимира Зеленского «актером водевиля», окружение которого давало ему неверные советы.

28 февраля состоялась скандальная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча прошла на повышенных тонах, президент Украины вступил в словесную перепалку с господином Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

О подходе США к урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».