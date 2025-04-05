«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Матч между самарским клубом «Крылья Советов» и казанским «Рубином» окончился вничью. Команды сыграли со счетом 1:1. Встреча проходила в Самаре.

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Нападающий самарской команды Иван Сергеев открыл счет, забив первый гол на 16-й минуте. Подачу оформил защитник Томас Гальдамес. Самарскому клубу удавалось вести игру на протяжении почти всего матча. На 84-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко был отстранен после второй желтой карточки. Тем не менее казанская команда смогла выравнять счет на 88-й минуте. Мяч с пенальти забил полузащитник Валентин Вада.

«Крылья Советов» набрали 23 очка и расположились на 11-й строчке рейтинга. «Рубин», набравший 33 очка, занимает восьмое место. В следующем матче «Крылья Советов» сыграют с подмосковной командой «Химки», «Рубин» встретится с московским «Локомотивом».