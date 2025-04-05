Мигрант вступил в фиктивный брак с петербурженкой ради документов для проживания

Иностранный гражданин заключил фиктивный брак с жительницей Санкт-Петербурга для получения разрешения на временное проживание. Факт преступления предварительно выявлен полицейскими.

В региональном управлении МВД РФ сообщили, что 35-летний иностранец в 2016 году получил российское гражданство в упрощенном порядке. Вместе со своим знакомым, местным жителем, он помог 35-летнему соотечественнику получить необходимый документ. В январе 2022 года был заключен брак мигранта с 21-летней жительницей Приморского района.

Далее гражданин иностранного государства обратился за получением разрешения на временное проживание в уполномоченные органы. Документ также давал право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемых 4 апреля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция выявила еще три факта миграции выходцев из арабских стран в Петербург.

Татьяна Титаева