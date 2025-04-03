Девять самолетов перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Вечером 3 апреля девять самолетов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за сильного тумана и низкой видимости в районе аэропорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Два самолета перенаправили в Грозный, один — в Махачкалу и шесть — в Минеральные Воды. Первый самолет был перенаправлен в 16:40 мск.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями наблюдаются задержки рейсов на вылет. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта на юге России.

По словам Артема Кореняко, службы аэропорта Сочи функционируют в усиленном режиме с привлечением дополнительного персонала.

Алина Зорина