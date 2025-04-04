Семь самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы, приземлились в Сочи

Семь из девяти самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, вернулись в аэропорт города-курорта. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вечером 3 марта девять самолетов, направлявшихся в Сочи, отправили на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Махачкалу. На данный момент на запасных аэродромах остаются два самолета, которые должны были прибыть из Казани и Уфы.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. К работе привлечен дополнительный персонал, чтобы обеспечить оперативное обслуживание самолетов и пассажиров. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о своих рейсах и быть готовыми к возможным изменениям в расписании.

Алина Зорина