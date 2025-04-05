Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии снизилась до 60 тысяч рублей в марте

Медиана предлагаемой зарплаты в Удмуртии составила 60 тыс. руб. в марте, что на 0,2% ниже, чем в феврале, и соответствует запросам соискателей, согласно по данным аналитиков hh.ru. В то же время средняя предлагаемая зарплата по России составила 74,9 тыс. руб., что больше регионального показателя на 24,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На одну вакансию в Удмуртии в марте приходилось 5,2 резюме, что на 0,7 пункта меньше, чем в среднем по России. Аналитики сервиса отмечают, что это указывает на сохранение умеренной конкуренции на рынке труда в республике.

В прошлом месяце работодатели из Удмуртии разместили 9,9 тыс. вакансий, что на 4% меньше, чем в феврале. Соискатели создали или обновили 51,7 тыс. резюме, увеличив активность на 12% по сравнению с февралем.

Напомним, количество открытых вакансий в сфере логистики и перевозок в Удмуртии сократилось на 27% при сравнении год к году, составив 2,4 тыс. предложений в первом квартале 2025-го. Среди других отраслей, где отметили наибольшее падение спроса, находятся юридическая сфера и домашний, обслуживающий персонал — 30 и 24% соответственно, до 220 и 2 тыс. вакантных должностей.