Спрос на юристов и транспортников в Удмуртии упал на треть в первом квартале

Количество открытых вакансий в сфере логистики и перевозок в Удмуртии сократилось на 27% при сравнении год к году, составив 2,4 тыс. предложений в первом квартале 2025-го, сообщает пресс-служба hh.ru. Среди других отраслей, где отметили наибольшее падение спроса, находятся юридическая сфера и домашний, обслуживающий персонал — 30 и 24% соответственно, до 220 и 2 тыс. вакантных должностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Положительная динамика, напротив, наблюдается в семи сферах. Наибольший прирост за год отметился в сфере страхования — 91%, до 42 вакансий. Далее идут спортивные клубы и салоны красоты, а также наука и образование, где разместили 83 и 387 вакантных должностей соответственно. Указанные отрасли в среднем прибавили 19,5%.

«Всего же за первый квартал в Удмуртии было опубликовано 23 тыс. вакансий, что на 12% меньше, чем годом ранее. Однако это не говорит о том, что работодатели не нуждаются в кадрах и рынок разворачивается в их сторону. Главная причина охладившегося спроса на привлечение персонала — высокая ключевая ставка»,— заявила директор кадрового портала в Поволжье Альбина Султанова.

Напомним, в начале 2025-го потребность работодателей Удмуртии в сотрудниках снизилась на 28%, до 16 тыс. человек. Эксперты считают, что рынок труда начал «уравновешиваться» и выходить на доковидный уровень. При этом претенденты начали понимать сложность работы в гособоронзаказе и стали чаще выбирать другие отрасли.

Подробнее об этом читайте в материале «Сотрудников пересчитали».