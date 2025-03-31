4 тысячи метров обследовали водолазы в поисках утонувшего на реке Сива подростка

Водолазы обследовали более 4 тыс. м вниз по реке Сива в Воткинском районе поисках тела утонувшего подростка, ребенок не найден, сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. Завтра, 1 апреля, водолазные поиски будут продолжены.

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Напомним, правоохранительные органы получили сообщение о двух утонувших подростках 10 и 11 лет 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». К поискам подключились свыше 100 человек на 34 единицах техники. Тело одного из утонувших обнаружили на следующий день, 28 марта. Для поисков второго подростка специалисты проводили выпил льда.