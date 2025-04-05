Томас Мюллер покинет «Баварию» по окончании сезона

Германский полузащитник Томас Мюллер покинет мюнхенскую «Баварию» по окончании сезона, потому что правление клуба решило не продлевать с ним контракт. Об этом 35-летний футболист рассказал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Звезда мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер

Фото: Leonhard Simon / Reuters Звезда мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер

Фото: Leonhard Simon / Reuters

«Я по-прежнему получаю большое удовольствие от того, что нахожусь на поле с ребятами (нашей команды.— "Ъ"). Я легко мог бы быть в ней и в следующем году. Но клуб сознательно решил не вести со мной переговоры о контракте на новый сезон... Я уважаю этот шаг»,— написал Мюллер.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2007 года. В составе команды он 12 раз выигрывал чемпионат Германии. На его счету также две победы в Лиге чемпионов и Суперкубок UEFA. Является рекордсменом «Баварии» по числу сыгранных матчей (743). В составе команды забил 247 мячей и занимает третью строку по этому показателю.

В этом сезоне Мюллер в 36 матчах забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. «Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 68 очками после 28 игр. В Лиге чемпионов мюнхенская команда вышла в четвертьфинал, где встретится с итальянским «Интером». Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 9 апреля.