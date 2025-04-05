Три самолета, ранее ушедшие на запасные аэродромы, вылетели в Сочи

Три из восьми самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, вылетели в аэропорт города-курорта. Шесть из них перенаправили в ночь на 5 апреля, два — вечером 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самолеты вылетели около 10:45 мск. В пресс-службе воздушной гавани отмечают, что в ближайшее время расписание может корректироваться. Чтобы получить актуальную информацию о рейсах, пассажиры могут обратиться к онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний.

Сейчас погодные условия улучшились, но решение о посадке принимает экипаж, основываясь на ситуации, уровне подготовки и разрешениях. Обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная, для посетителей открыты точки питания и зоны отдыха.

В ночь на 5 апреля в Сочи из-за сильного тумана шесть самолетов были отправлены на запасные аэродромы. До этого, 3 апреля, девять самолетов, направлявшихся в Сочи, также развернули из-за непогоды. Позже семь из них приземлились в аэропорту города-курорта.

Алина Зорина