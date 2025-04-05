Главный тренер «Торпедо» покинул пост после серии с «Локомотивом»

Нижегородский ХК «Торпедо» расторг контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Напомним, что «Торпедо» проиграло «Локомотиву» во всех четырех матчах первого раунда плей-офф и завершило сезон 2024/2025. Как отмечал главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин, несмотря на счет в серии, «Торпедо» «доставило очень много проблем» и «заставило своей игрой отнестись к ним серьезно».

«Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым. В то же время, по итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения»,— прокомментировал генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов.

Игорь Ларионов возглавил «Торпедо» в 2022 году, соглашение действовало еще два года.

Алла Чижова