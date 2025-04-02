Наставник «Локомотива» подвел итоги первого раунда плей-офф

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин сообщил, что нижегородское «Торпедо» «доставило много проблем» в матчах первого раунда плей-офф. Итоги игры 2 апреля и серии господин Никитин подвел в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы первыми вышли в следующий раунд Кубка Гагарина после четвертой победы над нижегородским «Торпедо». Последний матч серии закончился счетом 2:1. Счет в самой серии — 4:0.

«Все матчи были очень плотными. "Торпедо" доставило очень много проблем. Благодарим их за это. Нужно уметь играть матчи на таких скоростях. Под диктовку "Локомотива" все матчи? Это очень тонкая грань. Мы просто знали, как нужно играть против "Торпедо". "Торпедо" заставило своей игрой в регулярном чемпионате отнестись к ним серьезно»,— сказал Игорь Никитин.

Две шайбы в игре 2 апреля «Локомотив» забил в большинстве. Господин Никитин пояснил, что в этом направлении была особая подготовка.

«"Торпедо" же одна из лучших команд, если не лучшая, в меньшинстве. Такой определенный мотивационный момент был для парней. Услышали ребята то, что вчера на собрании говорили. Сегодня это был решающий фактор»,— прокомментировал наставник «Локомотива».

При этом он признался, что, на его взгляд, команда ни один матч серии не сыграла «на 100%».

«Мы, наверное, в этой серии не сыграли ни одной игры целиком. Были периоды, когда мы здорово играли, но были и периоды, которые оставляли желать лучшего. Говорить, что на 100% — нет, конечно. Мы ребятам говорим, что вы даже не подозревайте свой потенциал»,— объяснил Никитин свою позицию.

Игры второго раунда начнутся 11 апреля, пока соперник «Локомотива» не определен. Игорь Никитин рассказал, что для начала команда отдохнет, а потом начнет готовиться к новой серии.

«Сейчас достаточно времени будет перезагрузиться, остановиться и подготовиться к следующему сопернику. Нужно будет выстроить микроцикл, имитирующий серию. Все равно любая тренировка не заменит полноценную игру, но здесь как жаловаться. Еще надо было играть? Зачем искушать судьбу, как есть, так, слава богу, и есть. Следующий соперник однозначно будет на приличном уровне, поэтому нет смысла заморачиваться, с каким счетом мы сейчас выиграли»,— заключил главный тренер.

Алла Чижова